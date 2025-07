Cividate Camuno, incidente sulla statale 42: muore 63enne bergamasco

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di lunedì 14 luglio a Cividate Camuno, lungo un tratto rettilineo: per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l’auto su cui viaggiava l’uomo avrebbe invaso l’altra corsia di marcia dove però arrivava una bisarca, un camion su cui era caricata una ruspa. L’impatto è stato particolarmente violento e per l’automobilista bergamasco, 63 anni, non c’è stato nulla da fare. Lungo la statale si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.