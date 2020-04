Clusone, nuovo lutto per i Ferrari A 57 anni si è spento Marco

Classe 1962 Marco Ferrari era cresciuto a Clusone dove aveva mosso i primi passi nell’azienda di famiglia e si era trasferito circa 17 anni fa a Seriate dove viveva con la moglie Roberta e i figli Nicolò e Tommaso. Come il padre e il fratello Stefano, lavorava nel settore dell’editoria; in particolare Marco lavorava nell’azienda «Pagani» in provincia di Brescia. Ferrari era stato ricoverato circa due settimane fa ed è morto mercoledì mattina in ospedale a Brescia. Un nuovo dolore che colpisce la famiglia dello storico fondatore del Coro Idica, già duramente provata dalla scomparsa di Cesare Ferrari .

«Siamo vicini alla mamma Alba, al fratello Stefano (con Elena e i figli Asia e Sebastiano), alla moglie Roberta e ai due figli Nicolò e Tommaso» ha detto Simona Visinoni, presidente del Coro Idica, un coro che per Cesare Ferrari era stato per tanti anni non solo la sua creatura ma la sua grande famiglia, un coro che anche per tutta la famiglia Ferrari era stato molto importante.