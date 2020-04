Commercio e servizi al via

Da lunedì ripartenza per oltre 11.000

Si (ri)parte. Con tutti i dubbi del caso e anche le nostre paure e la fragilità che il Covid-19 ci ha sbattuto in faccia. Senza appello. La Fase 2 comincia lunedì anche per il mondo del commercio e dei servizi, i cui addetti andranno ad aggiungersi ai 22.500 (15mila più 7.500) già in pista da tempo. O che non si sono mai fermati durante l’emergenza.