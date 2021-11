Commercio, la ripresa è al femminile. Aumentano le imprenditrici under 40

Nel terzo trimestre del 2021 attività on line in crescita. Saldo positivo tra nascite e cessazioni delle imprese. Le performance migliori in città e nell’hinterland.

Donne, under quaranta, con una predilezione per gli affari on line. Sono le nuove leve del commercio che prova a resistere alle conseguenze economiche della pandemia. Nel terzo trimestre del 2021 – fa sapere Ascom Bergamo – il saldo tra nascite e cessazioni delle imprese orobiche di commercio, turismo e servizi è positivo, con 60 nuove attività che hanno visto la luce. Si consolida la ripresa in atto dall’inizio dell’anno, nei primi due trimestri del 2021 il saldo era di +223 imprese. Una ripartenza al femminile. Le donne guidano quasi la metà delle neonate ditte individuali (+ 47,8%), che dimostrano di avere una maggiore resistenza rispetto a quelle guidate dai colleghi maschi. Alla base della scelta di mettersi in proprio due elementi: la perdita del lavoro precedente e la possibilità di vendere in rete, così da ridurre i costi vivi e adeguare gli orari alle proprie esigenze.

L’età per far impresa è giovane. Oltre il 60% delle nuove ditte è costituita da persone con meno di 40 anni. Prosegue la crescita delle ditte individuali (+54) anche nella forma di impresa familiare e crescono Spa e Srl (+8). Sempre meno numerose, invece, le società di persone, Snc e Sas (-3). La performance migliore nel saldo delle attività è di Bergamo città con 25 nuove ditte, seguita dall’hinterland con 13. Vive un buon momento anche l’Isola bergamasca, mentre rallenta la Bassa. Positivo l’andamento della Valle Calepio mentre è negativo il saldo della Valle Cavallina. Cambia poco nelle Valli, dove i numeri sono gli stessi del secondo trimestre.