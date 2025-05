Conclave, i Cardinali in processione verso la Cappella Sistina - Il video

I Cardinali, sia quelli che partecipano al Conclave che i non elettori, nella Basilica di San Pietro hanno partecipato la Messa «Pro eligendo Romano Pontifice» concelebrata dai Cardinali elettori e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re.

«Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello di far crescere la comunione fra le persone, i popoli e le culture», ha detto Re. La processione degli elettori dalla cappella Paolina alla Sistina ha dato il via verso le 16.30 alle operazioni del Conclave, con l’extra omnes, la prima votazione e la fumata prevista verso le 19.

Due fumate, ma attenzione agli orari

Dopo la messa «pro eligendo», i 133 Cardinali elettori si sono ritrovati intorno alle 16 nella Cappella Paolina per una breve preghiera iniziale e poi la processione. Davanti ci sono i cerimonieri con la croce e due candelieri. Seguono i cantori, i prelati della Rota, i protonotari apostolici, l’ecclesiastico che terrà la meditazione, ovvero il cardinale Raniero Cantalamessa. Infine i cardinali elettori seguendo l’ordine dei diaconi dei presbiteri e dei vescovi. La processione è accompagnata dalle litanie dei santi. L’arrivo nella Cappella Sistina è previsto alle 16.30 circa.

Un momento della Messa

(Foto di US VATICAN MEDIA) I Cardinali prendono ciascuno il proprio posto e viene cantato il «Veni Creator», l’invocazione allo Spirito Santo. Quindi il giuramento, prima collettivamente poi singolarmente uno per uno. Quando l’ultimo dei cardinali avrà prestato giuramento il Maestro delle cerimonie, mons. Diego Ravelli, intima l’ «Extra Omnes» e tutti coloro che non devono rimanere in conclave escono dalla Sistina. È presumibile che questo avvenga intorno alle 17.30-18. Da questo momento in poi non ci sarà più nessun collegamento tra i cardinali e il mondo esterno.

A porte chiuse e lontani dalle telecamere, i cardinali ascolteranno la meditazione di Cantalamessa alla fine della quale sia lui che il Maestro delle cerimonie lasceranno a loro volta la Sistina. A questo punto il cardinale decano, che all’interno del conclave sarà Pietro Parolin (Giovanni Battista Re non è elettore), chiede ai cardinali se procedere al primo scrutinio. In questo caso basta la maggioranza semplice. Poi si passerà alla votazione vera e propria per il nuovo Papa per la quale il quorum è di 89 voti. La prima fumata dunque si dovrebbe tenere stasera stessa, calcolando i tempi non prima delle 19-19.30.

(Foto di Un momento della MessaVATICAN MEDIA HANDOUT) Importante ricordare che le fumate sono due, alle 12 e alle 19: «quelle delle 10.30 e delle 17.30 ci saranno solo se queste saranno bianche» ha sottolineato nei giorni scorsi la Stampa Vaticana.

Il Cardinale Jean-Marc Aveline

(Foto di Ansa) Il Cardinale Pietro Parolin

(Foto di Ansa)

«I Cardinali elettori esprimeranno il loro voto nella Cappella Sistina, dove - come dice la Costituzione Apostolica Universi dominici gregis - “tutto concorre ad alimentare la consapevolezza della presenza di Dio, al cui cospetto ciascuno dovrà presentarsi un giorno per essere giudicato”» ha ricordato il Cardinale decano Giovanni Battista Re nella messa «Pro eligendo Romano Pontifice».

«Preghiamo quindi perché lo Spirito Santo, che negli ultimi cento anni ci ha donato una serie di Pontefici veramente santi e veramente grandi, ci regali ora un Papa secondo il cuore di Dio per il bene della Chiesa e dell’umanità», ha proseguito Re nell’omelia.

Un momento della Messa

(Foto di Alessandro Di Meo) «Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e le energie morali e spirituali nella società odierna, caratterizzata da grande progresso tecnologico, ma che tende a dimenticare Dio», ha aggiunto.