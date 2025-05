Conclave, «Extra Omnes»: nella Sistina restano solo i Cardinali. Iniziano le votazioni - Il video

Dopo due settimane di riti, congregazioni, incontri riservati, il Conclave è cominciato davvero. Il mondo guarda ai 133 cardinali chiusi nella Cappella Sistina. E loro guardano allo Spirito Santo, che deve guidarli. E proprio lo Spirito Santo è stato il più invocato dai porporati nella prima giornata. Alla mattina alle 10, si sono ritrovati tutti, elettori e non, nella basilica di San Pietro, per la messa «Pro Eligendo Romano Pontifice». È la celebrazione nella quale i cardinali invocano l’intervento dello Spirito Santo prima del conclave. A San Pietro i porporati erano in tutto 220. Hanno concelebrato gli elettori, sotto la guida del cardinale decano, Giovan Battista Re (che non voterà). Ad assistere alla messa, circa 5.000 fedeli.