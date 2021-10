Continua la ricerca di Kira, scomparsa a Romano: richieste d’aiuto sul web

Ancora nessuna notizia della giovane pastore tedesco.Il proprietario: temo che qualcuno l’abbia portata via.

Si chiama « Uniti per ritrovare Kira » e vanta ormai quasi 600 iscritti . È il gruppo Facebook a cui sono seguite anche chat su app di messaggistica creato dal romanese Simone Castelli, che ormai da due mesi è alla disperata ricerca dalla sua cagnolina Kira, giovane pastore tedesco scomparsa da casa. Una vicenda che ha mobilitato l’intera comunità della Bassa con il passaparola nella speranza che venga ritrovata anche se, come ribadito dallo stesso proprietario, dietro alla sparizione ci potrebbe essere l’ombra di qualche malintenzionato.

«Il giorno che Kira è sparita abbiamo trovato il cancellino del giardino semiaperto – spiega Castelli – da allora non abbiamo più avuto sue notizie. La mia paura è che qualcuno l’abbia portata via, purtroppo esiste anche questo universo oscuro». Chiunque sia in possesso di informazioni può contattare il gruppo Facebook o il proprietario al numero 334.3930812.