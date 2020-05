Contro la movida, stop all’asporto Basta bevande fuori dai locali dopo le 18

L’ordinanza sarà pronta la prossima settimana, prima del weekend: il divieto scatterà probabilmente dalle 18, «anche per le bibite analcoliche» spiega il sindaco Giorgio Gori.

Nessuna velleità da sceriffo, semmai la volontà «di evitare assembramenti di giovani che se ne stanno nelle vicinanze dei locali con la bibita in mano, come successo lo scorso venerdì sera in Piazza Vecchia, per esempio» ricorda. «Potevamo fare subito l’ordinanza, ma abbiamo voluto che bar e ristoranti avessero il tempo necessario per attrezzarsi con i dehors». E che la previsione normativa avesse anche il favore «delle associazioni di categoria». Obiettivo centrato.