Controlli del territorio nell’area di via Paglia: a Bergamo 25 persone identificate e 4 denunciate

Venticinque persone identificate e quattro denunciate. È il bilancio dell’operazione di controllo del territorio, nell’area di via Paglia, effettuata mercoledì 12 febbraio dalla polizia locale di Bergamo, in coordinamento con la Questura. In campo sette operatori del Nucleo di polizia appiedata e otto operatori del Nucleo interventi sicurezza urbana, per un totale di sette pattuglie coordinate da due ufficiali. L’operazione, avviata intorno alle 15,30 e conclusa in serata, ha interessato l’area tra le vie Bonomelli, Paglia e Novelli, zona del centro città segnalata dai residenti per numerosi episodi di degrado e attività illecite. Per garantire l’efficacia dell’intervento, due pattuglie hanno presidiato via Novelli per prevenire spostamenti verso via Paleocapa, mentre altre due hanno bloccato eventuali fughe in direzione della stazione ferroviaria. Inoltre, via Paglia è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.