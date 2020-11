Coronavirus, a Treviglio più contagi che a Bergamo - I dati

Con più 17 positivi, ieri a Treviglio i contagi sono saliti più che a Bergamo, che si è «fermata» a più 12. E sale il numero dei pazienti ricoverati nei reparti Covid degli ospedali di Treviglio e Romano, che ieri hanno riempito «quasi totalmente» ha spiegato Asst Bergamo Ovest, i 202 posti complessivi, 28 dei quali per i sub acuti: tutti occupati. Lunedì i pazienti covid erano 18, ieri sono dunque aumentati stando a quanto reso noto dalla direzione dell’Asst Bergamo Ovest, che non ha specificato di quanto. Un andamento in continua evoluzione, che induce l’Asst a preparare ulteriori posti letto, come del resto già preventivato dieci giorni fa: allora il direttore generale Peter Assembergs, aveva anticipato il graduale aumento del numero di posti complessivi nei due reparti Covid: si era iniziato con la predisposizione di altri 40 posti, quindi arrivando in tutto agli attuali 202, ma è imminente la preparazione per giungere a 300 letti, 150 per ognuno dei due presidi della Pianura.