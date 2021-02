Coronavirus, crescono i ricoveri In Bergamasca come a fine ottobre

È l’equazione elementare della pandemia: più contagi, più ricoveri. La matematica del virus non fa sconti a Bergamo in questa recrudescenza che s’è spalancata da inizio mese, e le due curve – quella epidemiologica e quella sanitaria – disegnano lo stesso andamento sinuoso: prima s’alza la curva dei nuovi casi e poi, a distanza breve, anche quella dei posti occupati negli ospedali. Il dato che spicca, fotocopia della riflessione epidemiologica, è che i numeri dei pazienti Covid sono tornati esattamente sui livelli di fine ottobre. Più precisamente: saliti ieri a 262 i posti letto occupati in Bergamasca, s’è praticamente eguagliato il dato del 30 ottobre quando i pazienti erano 261; guardando ai soli malati nelle rianimazioni, 32 ieri, siamo a una decina in più rispetto ai 22 del 30 ottobre, ulteriore campanello d’allarme. Non un bel segno, perché quei giorni scrissero l’innesco dell’impennata più critica della seconda ondata che – seppur imparagonabile allo tsunami patito a Bergamo in primavera – ha frenato decisamente il flusso delle attività ordinarie, tra chirurgia e attività ambulatoriali.