Coronavirus, tamponi rapidi in farmacia Il via col nuovo anno, anche in spazi esterni

I tamponi rapidi per la ricerca del Covid arriveranno anche in farmacia, forse entro la prima metà di gennaio. La Regione Lombardia ha rivisto la normativa superando alcuni ostacoli che per settimane hanno tenuto in stallo l’iniziativa che, stando alle aspettative iniziali, doveva essere operativa già da tempo. Via l’obbligo di effettuare i test all’interno delle farmacie e cancellato anche il vincolo della prescrizione medica, la maggior parte dei paletti che finora hanno impedito ai farmacisti di somministrare i tamponi rapidi sono finalmente superati. Restano però ancora un paio di questioni aperte: c’è da mettere in relazione la rete delle farmacie con la piattaforma regionale cui andranno comunicati gli esiti dei test (un’operazione che la Regione si è impegnata a fare entro pochi giorni) e da definire alcuni aspetti procedurali riguardo, per esempio, la formazione dei farmacisti.