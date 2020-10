Covid, 11,7 milioni di mascherine distribuite nelle scuole bergamasche

Dalla prima campanella, suonata lunedì 14 settembre, nelle scuole bergamasche sono state distribuite 11,7 milioni di mascherine. E altre, a milioni, sono attese nelle prossime settimane. Un tema, quello dei dispositivi di protezione, che è tornato di prepotenza d’attualità dopo la crescita dei contagi registrata nelle ultime settimane. In attesa di capire se questa è davvero la seconda ondata prevista da tutti gli esperti, soprattutto di capire se il numero dei positivi crescerà ancora e se ci sarà un nuovo importante afflusso nelle terapie intensive, il governo ha deciso di approvare contromisure per limitare la trasmissione del virus. Torna l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e non solo nei luoghi chiusi in presenza di più persone. Va portata sempre con sé. Le uniche eccezioni: può essere tolta se si è in auto, alla guida da soli o a bordo con congiunti, in moto o in bicicletta, in un luogo isolato o se si fa attività motoria garantendo il distanziamento di due metri.