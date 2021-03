Covid, a Valgoglio 287 vaccinati ma 121 persone hanno detto no

Un vaso di primule, simbolo della campagna vaccinale anti-Covid, entra nelle case dei vaccinati di Valgoglio, un dono simbolico da parte dell’Amministrazione. «È un passo necessario per ripartire» è il pensiero condiviso dai cittadini protagonisti ieri della campagna vaccinale straordinaria nel piccolo Comune seriano dove a fine febbraio si era registrata una forte crescita dei contagi, 36 positivi su 585 abitanti. Da ieri il 51% di loro (considerando anche chi lo era già stato: personale sanitario e scolastico) è stato vaccinato grazie alla volontà del Comune e alla sinergia tra più soggetti: Amministrazione, Regione Lombardia, Ats Bergamo e Asst Bergamo Est, Ambito alta Valle Seriana, Areu, Croce Blu di Gromo, Protezione civile di Bergamo e i tanti volontari.

La vaccinazione ha coinvolto tutta la popolazione che nei giorni scorsi ha risposto positivamente alla telefonata dell’Amministrazione: 287 le somministrazioni, con 243 dosi di AstraZeneca per i cittadini dai 18 ai 79 anni negli spazi allestiti in palestra (dalle 8 alle 19), e 44 dosi di Moderna per over 80 e pazienti fragili.