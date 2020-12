Covid, eventi e feste cancellati Fine anno in rosso: «Perso l’80%»

I professionisti dei meeting: infiniti rinvii e cancellazioni, perso l’80% del fatturato. «Anche il 2021 in forse: per i matrimoni la gente pensa al 2022». Si potenzia l’alternativa online.

Il 2020 è stato un tunnel lungo e buio, e non è che là in fondo si intraveda la luce dell’anno nuovo. Nel campo dell’organizzazione eventi (feste private e aziendali, animazione, allestimenti e quant’altro) tutti i programmi stesi da marzo a dicembre sono stati soffocati dalla pandemia, che ha mandato a monte situazioni organizzate da tempo; e le previsioni per il 2021 stentano a tingersi di ottimismo, data l’assoluta incertezza che ancora grava su un futuro gonfio di preoccupazioni. «A gennaio avevamo parecchie prospettive – ricorda Vittorio Galbiati, titolare del Taste Lab di Treviglio – e un calendario pieno di appuntamenti. Noi seguiamo qualsiasi genere di occasione, dal filone aziendale ai matrimoni, agli eventi a largo respiro come possono essere il Vinitaly o la Donizetti Night: lo scoppio della pandemia ha provocato una infinita serie di rinvii e cancellazioni, mandando a monte tutti i progetti in agenda».