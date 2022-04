Covid, gli antivirali saranno distribuiti in farmacia

Se il tempo è decisivo, meglio giocare d’anticipo . L’imperativo che da oltre due anni scandisce le riflessioni sulla pandemia ora trova declinazione in una nuova strategia: quella per rendere più facile e capillare l’utilizzo degli antivirali. Che non sono la panacea, ma sicuramente un aiuto importante. Per l’impiego del Paxlovid, il preparato di Pfizer da assumere per via orale, efficace contro il Covid, è pronta una semplificazione : il ministero della Salute, l’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco), la rete delle farmacie (Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite) e dei distributori farmaceutici (Federfarma Servizi e Adf) hanno sottoscritto un protocollo che permetterà al paziente di ritirare il Paxlovid direttamente in farmacia, senza costi a carico del cittadino, presentando la ricetta del medico di medicina generale .