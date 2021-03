Covid, negli ospedali bergamaschi altri 25 ricoveri: superata quota 600 - I dati

Altri 438 positivi sabato 13 marzo, che si sommano ai 467 del giorno precedente. In due giorni la Bergamasca ha registrato un boom di contagi (oltre 900 positivi) che spostano l’orologio indietro nel tempo. Non solo ai picchi della seconda ondata riscontrati a metà novembre (451 casi il 13 novembre e altri 407 il 10 novembre), ma alla prima ondata, quando superare per due giorni di fila la soglia dei 400 e anche dei 500 positivi era un dato ricorrente: l’ultima accoppiata con numeri superiori a quelli delle ultime 48 ore è del 20 marzo (509 nuovi positivi) e 21 marzo (715 contagiati). Numeri quindi da monitorare, al pari dei ricoverati nelle strutture ospedaliere bergamasche: ieri è stata superata quota 600 pazienti Covid, con altri 25 ingressi e sono ora 621 i degenti, di cui 55 nelle Terapie intensive (3 in più). L’ultima volta con più di 600 ricoverati nel territorio orobico era il 3 dicembre con 620 degenti Covid, di cui 80 in Terapia intensiva. Poi una progressiva diminuzione sotto la soglia dei 200 ricoverati fino ai primi di febbraio e la successiva risalita.