Cresce il consumo di alcol «Aumento diffuso con la pandemia»

«Sicuramente nel periodo del Covid c’è stato un incremento generale dei consumi di alcol, anche come conseguenza di un incremento di alcuni disturbi, come ansia e depressione. Il problema riguarda tutti, non solo i giovani». Marco Riglietta, il direttore dell’unità operativa Dipendenze dell’Asst Papa Giovanni XXIII, con il supporto dei dati, racconta il fenomeno del consumo e abuso di alcolici negli ultimi anni, con una particolare attenzione al periodo 2019-2020, che da questo punto di vista è stato sicuramente uno spartiacque decisivo proprio perché dalla primavera dello scorso anno il Covid ha stravolto le nostre vite, cambiando molte delle nostre abitudini. Così, se da una parte le restrizioni e le chiusure dei locali del divertimento sembrano aver limitato l’abuso di alcolici tra giovani e giovanissimi, dall’altra c’è stato un aumento dei consumi diffuso in tutta la popolazione.

Dottore, in generale com’è la situazione dal punto di vista del consumo e abuso di alcolici?