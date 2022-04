Cresce l’indebitamento: nel 2021 in Bergamasca 25.509 euro per famiglia

Le famiglie bergamasche sono più indebitate di prima: il trend è fotografato da un recente studio della Cgia di Mestre: l ’indebitamento medio di ciascun nucleo familiare bergamasco si è attestato nel 2021 a 25.509 euro, in crescita del 3,2% rispetto al 2019 (cioè al periodo pre Covid ); Bergamo è così la diciassettesima provincia italiana per indebitamento. Nel complesso, in Bergamasca sono 11,935 i miliardi di euro che costituiscono l’ammontare degli «impieghi» (appunto i prestiti bancari) verso le famiglie bergamasche nel 2021; erano invece 11,705 miliardi nel 2020 e 11,563 miliardi nel 2019.

Dietro le cifre c’è però un mosaico complesso. «Ancorché lo stock dei debiti sia in aumento e gli effetti negativi del caro vita e del caro bollette siano esplosi solo dopo l’inizio di quest’anno – specifica lo studio della Cgia di Mestre –, la situazione è critica ma non drammatica. È probabile che l’incremento sia in parte riconducibile alla forte ripresa economica avvenuta l’anno scorso. Va altresì segnalato che le aree provinciali più indebitate sono anche quelle che presentano i livelli di reddito più elevati. Sicuramente in queste realtà tra gli indebitati ci sono anche nuclei appartenenti alle fasce sociali più deboli. Tuttavia, le forti esposizioni bancarie di questi territori potrebbero essere legate ai significativi investimenti avvenuti negli anni scorsi nel settore immobiliare che, ovviamente, sono riconducibili a famiglie benestanti».