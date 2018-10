Da Curno ha combattuto in Siria Claudio: «Così abbiamo cacciato l’Isis»

Le corse a ostacoli estreme hanno rappresentato per lui una rivelazione, la scoperta di un universo sportivo che valeva la pena di setacciare. Una passione che il bergamasco Claudio Locatelli (classe 1987) si porta da qualche anno ben stretta alla vita. Al punto che il prossimo 19 ottobre, a Londra, in occasione dei mondiali nel settore ocr (obstacle course races), ci sarà anche lui tra gli atleti che rappresenteranno il Bel Paese. «Sono riuscito a qualificarmi lo scorso 29 settembre, a Berlino. Non ci speravo, ero convinto sarebbe stata un’occasione per prendere le misure della mia preparazione atletica, nulla di più…». E invece, a giochi fatti, il suo nome ha brillato in quarta posizione nella sua categoria, su una classifica con altri 115 atleti aspiranti campioni (14° su 724 totali). «Per essere qualificato dovevo rientrare nelle prime cinque posizioni. Quando ho capito di essere arrivato quarto, ho dovuto chiedere conferma per essere sicuro che fosse proprio vero». E pensare che la qualifica al mondiale è per lui un copione già visto. Ma mai portato fino in fondo. Claudio ha infatti modo di provare l’ebbrezza della qualifica già nel 2016, quando si guadagna per la prima volta la partecipazione ai mondiali, destinazione Canada.