Da Milano a Selvino senza utilizzare l’auto: il sogno della funivia da Pradalunga

Rivoluzionare la viabilità in Valle Seriana per dare respiro a una vallata dove il traffico nel week end e nelle ore di punta lavorative la fa da padrone. Tra le iniziative messe in atto dalla Comunità montana Valle Seriana c’è anche un progetto al momento solo sulla carta, la realizzazione di una funivia che unirebbe la stazione della tramvia di Pradalunga, posta sul territorio di Nembro, fino a Selvino. Una funivia che consentirebbe di andare da Milano a Selvino senza utilizzo dell’auto, quindi anche con un grande valore turistico .