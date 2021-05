Dai mattoni di plastica riciclata nuove scuole in Costa d’Avorio

L’Unicef di Bergamo: garantire ai bambini l’istruzione in un ambiente pulito e sicuro. In settembre un evento al PalaCreberg.

Mattone dopo mattone, l’Unicef di Bergamo sta contribuendo alla costruzione di nuove «Scuole di plastica» in Costa d’Avorio, recuperando i rifiuti dispersi nell’ambiente. Il 46% delle famiglie del Paese africano, per lo più composto da madri sole, vive in povertà, di conseguenza più di 800 mila bambini non hanno l’opportunità di andare a scuola. In media ogni classe conta 80 studenti, una capienza doppia rispetto a quella consigliata. Ad Abidjan, nel sud della Costa d’Avorio, vengono prodotte ogni giorno 288 tonnellate di rifiuti plastici e solo il 5% viene riciclato, per lo più dalle donne e a prezzi molto bassi. Il 60% dei casi di malaria, diarrea e polmonite sono attribuibili proprio a una gestione impropria dei rifiuti.