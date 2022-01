Dalla Greenway a via Arena: manutenzione in arrivo in 8 luoghi della città, ecco dove

Greenway, via San Vigilio, via San Lorenzo, via Baschenis, via Arena e altre ancora: lavori di manutenzione in arrivo in 8 punti della città, ecco l’elenco degli interventi. Il progetto approvato in via definitiva prevede un investimento di circa 600mila euro.

Tra i tanti progetti approvati negli ultimi giorni del 2021 dalla Giunta del Comune di Bergamo, c’è anche quello che prevede numerosi interventi di sistemazione di alcuni luoghi particolarmente noti e frequentati della città, tutti bisognosi di lavori di manutenzione. «Il nostro lavoro per quel che riguarda il 2022 – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – consiste in larga parte nel migliorare e sistemare alcuni spazi di pregio della città, che allo stato attuale necessitano di urgente manutenzione. Lo facciamo con alcune scalette dei Colli e Città Alta, con muri di contenimento e il muro in via Maironi da Ponte prima di Porta Garibaldi, con la Basilica di Santa Maria Maggiore e molto altro ancora: questo progetto va proprio in questa direzione, con piccoli cantieri che però risultano particolarmente significativi, visto che si trovano anche in luoghi simbolo della nostra città».

Il progetto approvato in via definitiva prevede un investimento di circa 600mila euro. Si tratta di cantieri in otto luoghi della città: