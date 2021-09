Danni maltempo dell’estate, dalla Regione 930 mila euro alla Bergamasca

Gli stanziamenti ai comuni di Rogno, Costa Volpino, Sovere e Foppolo per interventi di ripristino dopo gli episodi di maltempo che si sono verificati in estate.

Più di 1.200.000 euro per finanziare diversi interventi di ripristino nei territori del Bresciano, Comasco e Bergamasco. Questa la nuova misura di Regione Lombardia intervenuta a seguito degli ultimi eventi calamitosi allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli abitanti e mitigare eventuali rischi idrogeologici.

«Da tempo - ha spiegato l’assessore al Territorio di Regione Lombardia - ci troviamo di fronte a cambiamenti climatici che sono causa di eventi calamitosi di straordinaria intensità e difficili da prevedere, motivo in più per prevenire e non farci trovare impreparati. La messa a disposizione di questi fondi è la prova dell’ennesima attenzione che l’istituzione regionale riserva alle popolazioni colpite dai fenomeni temporaleschi di questa estate, come già fatto in passato».