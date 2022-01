Di colpo sembrava una bambola rotta, invece scrive e «parla» con il cuore

C’è una barriera sottile, eppure invalicabile, che separa Maria Greselin, 24 anni, dal resto del mondo. Lei è quasi sempre chiusa nel suo silenzio, «presente ma allo stesso tempo altrove» come racconta la mamma Paola. La sua famiglia vive a Valverde, ai piedi di Città Alta, e da tanti anni costeggia la traccia di filo spinato segnata dalla parola «autismo» cercando un varco per arrivare a lei. E a volte lo trova, in modo sorprendente, seguendo sentieri rischiosi come l’amore, la fiducia, la speranza. È l’unica figlia femmina, Maria, con sei fratelli tutti maschi: Pietro di 26 anni, Luigi 25, Domenico 22, Luca Costantino 17, Antonio 14 e Agostino 11. Paola e suo marito Lorenzo li hanno sempre tenuti insieme, legati da un filo sottile di gioia e impegno quotidiano, vivo nonostante la fatica e le difficoltà: «Ci siamo allenati - sottolinea Paola -, a fare il bene possibile». Tempo, costanza, attenzione sono stati come semi deposti nella vita di Maria, che col tempo hanno portato sorprese inaspettate, come il testo che lei ha scritto a computer mentre si preparava all’esame di maturità: «Non è facile per gli altri vedere la mia personalità. Racconto con uno scritto, perché le parole che suonano non sempre mi obbediscono. Ho tanta emozione e non le controllo bene».

Nel «Paradosso degli amanti» di Renèe Magritte ci sono due persone vicinissime ma separate dal buio, perché hanno il volto coperto da un lenzuolo. È un’immagine che esprime bene, in modo simbolico, cosa significhi vivere con una bambina con autismo, come emerge dalle parole di Paola, perché lei sembra vivere in un mondo tutto suo, in cui è difficile entrare: «All’inizio non avevamo percepito alcun problema in Maria - racconta -. Il suo sviluppo appariva analogo a quello dei suoi fratelli. Un giorno, però, quando aveva circa due anni, si è ammalata di polmonite: l’abbiamo curata, è guarita, ma ci siamo accorti in quel momento che era insofferente agli stimoli esterni, urlava ogni volta che sentiva un rumore». Il suo disagio è diventato sempre più evidente, così Paola e Lorenzo hanno deciso di rivolgersi a uno specialista. Dopo una serie di approfondimenti è arrivata la diagnosi: autismo. «Era una parola che non conoscevamo. Ora se ne parla di più, in quegli anni non se ne sapeva molto. Maria aveva occhi velati e ci sembrava che i suoi sensi fossero attenuati, capitava che si ritrovasse con le bolle sulle mani senza rendersi conto di essersi scottata».