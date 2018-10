Disservizi del trasporto scolastico Oltre 700 segnalazioni dopo Gazzaniga

Il coordinamento dei Comitati genitori ha raccolto in pochi giorni 732 segnalazioni di problemi sul trasporto scolastico in provincia. L’iniziativa dopo l’incidente a Gazzaniga costato la vita a Luigi Zanoletti.

Ha raccolto 732 segnalazioni di disagi e disservizi legati al servizio di trasporto scolastico in pochi giorni, anche a seguito del tragico incidente che lunedì scorso ha spezzato la giovane vita di Luigi Zanoletti: il CoorCoGe, il Coordinamento dei Comitati genitori della Bergamasca continua con l’attività di monitoraggio del trasporto scolastico, per evidenziare disagi e criticità e mappare la situazione in Bergamasca. «Abbiamo raccolto le segnalazioni – spiega Marilisa Zappella, presidente del CoorCoGe - attraverso un modulo on line che si può trovare sul nostro sito. Le 732 segnalazioni sono state inserite a partire dal primo giorno di scuola fino al 30 settembre».