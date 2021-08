Dolore per l’operaio morto sul lavoro. È l’ottava vittima da inizio anno

Lavorava per una ditta di rimozione amianto. Una rete di sicurezza non ha attutito la caduta.

La rete di sicurezza messa a protezione dei lavoratori sul tetto non è bastata a salvargli la vita. Un volo di otto metri non ha dato scampo a Singh Baljit. Il 36enne indiano di Presezzo alle 8,20 di martedì mattina 10 agosto è morto mentre stava lavorando nello stabilimento della metalmeccanica Toora Casting, fonderia e pressofusione, in via Manzoni a San Paolo d’Argon, nella zona industriale a sud del centro abitato. Si tratta dell’ottavo infortunio mortale nella nostra provincia dall’inizio dell’anno.

L’operaio è morto sul colpo, a causa di un violento trauma cranico. A nulla è valso l’intervento del 118 che ha mobilitato il personale di soccorso con l’automedica e un’ambulanza. Il 36enne era dipendente dell’impresa Dem Coperture di Brembate Sopra che effettua lavori di rimozione di amianto e ieri mattina, insieme a alcuni colleghi, stava svolgendo un intervento alla Toora di San Paolo d’Argon.