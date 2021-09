Domenica in Presolana sulle orme di Marsel, l’applaudito apripista

La scalata della regina delle Orobie in ricordo dei 150 anni della prima conquista della vetta da parte di Carlo Medici con Antonio Curò e Federico Frizzoni.

A rompere i silenzi che da millenni regnavano tra le rocce della montagna è stato il lungo applauso che Curò e Frizzoni fecero alla loro guida Medici per come aveva affrontato e superato un ostacolo che pareva invalicabile. Domenica 3 ottobre, la ripetizione della prima salita in vetta alla Presolana da parte dei responsabili delle sezioni Cai Bergamo avvenuta un secolo e mezzo fa, coincide con i 200 anni della nascita di Carlo Medici, detto Marsel, che di questa impresa è stato il vero fautore nonché precursore della gloriosa epopea dell’alpinismo orobico.

Nato a Castione il 31 agosto 1821, abile scalpellino di professione i cui manufatti in pietra artisticamente lavorati erano molto apprezzati, grazie ai modesti proventi che riceveva accompagnando i primi facoltosi escursionisti, riusciva a far crescere al meglio gli 8 figli nati dal matrimonio con Maria Ferrari: Giovan Maria, Alfonso, Giacomo, Giuseppe Bortolo, Margherita, Pietro Severino, Caterina, Angelo Pasino.