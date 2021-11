Don Palazzolo, il 15 maggio sarà proclamato santo

La data tanto attesa è giunta. Ieri, infatti, con un comunicato della Congregazione vaticana per le cause dei santi, è stato annunciato che il Beato don Luigi Maria Palazzolo, cofondatore della congregazione delle suore delle Poverelle, sarà iscritto nell’Albo dei Santi da Papa Francesco domenica 15 maggio del prossimo anno.

Il rito di canonizzazione, insieme ad altri sei Beati, si terrà a Roma in Piazza San Pietro o nella Basilica. La canonizzazione del Beato Palazzolo era stata decisa da Papa Francesco durante il concistoro del 3 maggio scorso, ma la data non era stata stabilita a causa dell’incertezza legata alla pandemia. La notizia è stata accolta con immenso giubilo nella nostra diocesi, ma anche per la società bergamasca, poiché le suore delle Poverelle sono attivamente presenti negli ambiti di antiche e nuove povertà, in una clinica, in case di riposo e in luoghi di soccorso di donne in grave difficoltà.