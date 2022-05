«Dona una spesa», torna la raccolta di alimentari per le famiglie in difficoltà

Sabato 7 maggio torna «Dona una spesa» , la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà economica promossa Conad Centro Nord , che per il terzo anno coinvolge tutta la provincia di Bergamo grazie alla collaborazione del Centro di servizio per il volontariato di Bergamo e delle associazioni del territorio. Iniziativa che per il secondo anno si estende anche a tutto il territorio lombardo con il sostegno di tutti i Centri di servizio per il volontariato della Lombardia. «Siamo giunti ormai al terzo anno di collaborazione con Conad Centro Nord su questa iniziativa, che riteniamo interessante innanzitutto su due aspetti. È un’iniziativa concreta per rispondere al problema della povertà, che i dati ci dicono essere aumentato con la pandemia. Ed è anche l’occasione per aprire una collaborazione proficua tra non profit e realtà profit, che dimostra come lavorare insieme sui problemi emergenti possa essere una strategia efficace – spiega Oscar Bianchi , presidente del Centro di servizio per il volontariato di Bergamo -. Quest’anno la rosa delle realtà associative che aderiscono al progetto sono aumentate: segno di come il volontariato bergamasco sia sempre attento e disponibile».