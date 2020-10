«Donizetti», debutto con stecca I nuovi treni pesano troppo

Non male come stecca. In Lombardia si chiamano «Donizetti», nel resto del Paese «Pop». Generi diversi, stesso treno, medesimo risultato: è più pesante di quanto possano sopportare i binari della rete Rfi. «Perché quelli di Ferrovie Nord non hanno di questi problemi» ha precisato Giorgio Spadi, direttore Pianificazione strategica di Trenord e manager di lungo corso in ferrovia, giovedì scorso in V Commissione regionale, rispondendo a chi chiedeva lumi sui problemi tecnici del nuovo treno griffato Alstom, acquistato in 41 esemplari che arriveranno da qui al 2024.

Anzi, per la precisione ne sono già arrivati 8 che occupano 2 binari interi dello scalo di Milano Fiorenza, creando anche qualche problemino di gestione dello spazio a Trenord.