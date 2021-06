Donna cade nel torrente Bondione, in Val Vertova 30enne in un dirupo - Foto

A Valbondione una donna di Seriate è stata soccorsa nel pomeriggio: era in escursione con un gruppo di una ventina di persone e si trovavano sopra le Piane di Lizzola, nei pressi della malga di Passevra, quando è scivolata sul sentiero per una decina di metri, in un punto in cui ci sono delle rocce: la donna è caduta nel torrente Bondione.

Dopo l’allarme, la centrale ha fatto intervenire l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Sondrio, che ha portato sul posto anche due tecnici della Stazione di Valbondione, mentre altri tre erano pronti in piazzola, a supporto delle operazioni. La donna è stata recuperata con il verricello e dopo la valutazione da parte del medico è stata trasportata in ospedale.