Dopo 28 anni Bagini lascia il rifugio Calvi, il Cai cerca un gestore

Galeotto fu il rifugio. Correva l’anno 1995, e da alcuni mesi a gestire il rifugio «Fratelli Calvi» di Carona, c’era Claudio Bagini, allora trentenne, insieme al fratello Valentino. Ad aiutarli arrivò da Valtorta Battistina Busi. Dopo un anno i due si sposarono. E da allora sono stati i gestori e appassionati custodi di uno dei rifugi storici delle Orobie, aperto nel 1935. Ventotto anni di gestione con tanti ricordi, difficoltà, sacrifici, soddisfazioni. Anche perché il «Calvi», come tutti lo conoscono, è sicuramente uno dei più frequentati delle Orobie, punto di arrivo di un’escursione tranquilla di tre ore da Carona ma anche partenza verso classiche vette, come il pizzo del Diavolo o il Grabiasca. Battistina, oggi 62 anni, è prossima alla pensione, Claudio, 61 anni, non se la sente di proseguire da solo. I figli, di 24 e 25 anni, hanno preso altre strade.

«Forse non ce ne siamo ancora resi conto - dice Battistina - di quanto ci mancheranno le giornate al “nostro” rifugio. Ci abbiamo lasciato il cuore, letteralmente, visto che io e mio marito ci siamo conosciuti lì. Quanti ricordi, quante persone e quante avventure».