Dopo due anni di stop, a Lovere torna in scena il Palio dei rioni

Storia, tradizione, folklore e territorio. Dopo due anni di stop il mese prossimo a Lovere torna il Palio dei Rioni, un paese diviso in contrade ma in festa come comunità, ognuna con la sua storia e i suoi colori a richiamare un antico mestiere: i ramai con l’arancione, gente che lavorava il rame (nelle cantine dell’Elefante nel centro storico si trova un museo dedicato), i pescatori con il blu, gli intarsiatori con il giallo, i mercanti con il verde, i tintori con il rosso e le beccarie con il viola, che richiamano il mestiere dei macellai.