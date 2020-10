«Dopo lo tsunami di marzo qui siamo più immuni, ma il pericolo c’è ancora»

L’epidemiologo di Ats Alberto Zucchi commenta la situazione bergamasca: «Ora positività al 3%, un mese fa eravamo all’1% e a inizio pandemia al 70%. Le valli i territori più in sicurezza, meno le città».

Il primo concetto da evidenziare è chiaro: il trend dei casi positivi nella Bergamasca è in moderata crescita rispetto a quanto sta accadendo nelle province limitrofe, in particolare nel Milanese e nell’area di Monza e Brianza. Quindi nessun allarmismo «perché stiamo beneficiando paradossalmente di un sistema immunitario diffuso che sta reagendo, perché già messo a dura prova nei mesi scorsi».

Alberto Zucchi, epidemiologo di Ats Bergamo, invita a contestualizzare i numeri in crescita esponenziale in diverse province della Lombardia, con Bergamo accerchiata e che ancora regge nei numeri dei nuovi positivi (ieri +38 contagi e una media di 43 positivi nell’ultima settimana). «Dobbiamo continuare a essere uniti in questa battaglia con comportamenti responsabili. I territori che ora soffrono solo quelli risparmiati dalla tragica esperienza dello tsunami che ha colpito il nostro territorio.