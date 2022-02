Due anni di Covid, dai primi allarmi cinesi a quei giorni di febbraio con il virus in casa nostra

na roba di cinesi. Distante migliaia di chilometri, troppi per preoccuparsi. Affari loro, insomma, le solite cose strane di un Paese misterioso di cui si conosce poco: Pechino, Shangai, la muraglia, gli involtini primavera, luoghi comuni e poco più. Wuhan poi chissà dove sta? Undici milioni di abitanti, mica piccola. Ma si sa che da quelle parti è tutto grande, anche le tragedie. Siamo sinceri, chi non l’ha pensato o liquidato la cosa così? Mancano pochi giorni al Natale del 2019, quello che si rivelerà poi l’ultimo del mondo come l’abbiamo conosciuto: la solita frenesia, la corsa al regalo, strade e negozi presi d’assalto, luminarie e aria di festa. A Wuhan intanto succede qualcosa di strano, gli ospedali sono invasi di abitanti colpiti da una polmonite di origine sconosciuta, come viene definita dalle autorità sanitarie locali. A Bergamo, in Lombardia, nel Paese, la vita continua come sempre, nessuno immagina cosa sta per succedere. Né può immaginarlo.

Wuhan? Sede dei Mondiali