È una lunga estate sul lago d’Iseo: per i turisti un tutto esaurito

L’estate s’allunga sul lago d’Iseo, dove le prenotazioni per il ponte di Ognissanti consegnano agli alberghi sebini un weekend da tutto esaurito. Le principali strutture ricettive della zona così come gli operatori turistici raccontano di un trend fortemente favorevole per tutto il periodo autunnale, sia settembre che ottobre, dopo un’estate da incorniciare. Il Sebino, in particolare il Basso lago, è stato l’unico ambito della provincia a superare i livelli pre Covid: 44.900 presenze fra luglio ed agosto 2021, il 16,7% in più delle 29.226 registrate nel 2020 e il 10,5% in più delle 40.621 rilevate nel 2019, secondo l’osservatorio provinciale. E adesso che il lago si tinge dei colori dell’autunno, l’onda lunga dell’estate non sembra ancora esser terminata. «Abbiamo chiuso settembre con un aumento del 5% sul 2019, e anche ottobre è, per il momento, in perfetta linea con due anni fa – spiega Angelo Tengattini, responsabile marketing del Cocca hotel di Sarnico, che con le sue 66 camere è uno degli alberghi più grandi di tutto il lago –. Un risultato davvero ottimo, che conferma la ripartenza in grande della destinazione Sebino dopo la pandemia. Nel periodo autunnale, com’è naturale che sia, c’è stato un calo dei turisti stranieri, che non hanno però ancora abbandonato del tutto il nostro lago: solo a settembre abbiamo avuto un centinaio di americani, e qualche straniero che ancora prenota c’è. Per il ponte di Ognissanti l’albergo è quasi al completo, ma in questo caso si tratta di clientela quasi unicamente italiana».