Ecco l’Accademia Carrara del futuro «Capolavori in prestito e lirica in mostra»

Altri tre anni alla guida dell’Accademia Carrara. Il Cda della Fondazione che regge le sorti della pinacoteca ha rinnovato la fiducia alla direttrice Maria Cristina Rodeschini. «Sono contenta – dice –, in questo modo metteremo a frutto il lavoro fatto nel triennio precedente, in particolare nei rapporti con le istituzioni internazionali. Alla fine del prossimo anno raggiungerò l’età della pensione ma questo non mi impedirà di continuare la mia collaborazione professionale con la Fondazione Accademia Carrara».