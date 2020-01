Elezioni di primavera: 11 Comuni al voto Cinque in anticipo, retti dal commissario

Alle urne Sorisole, Valleve, Clusone, Almè, Gazzaniga, Cividate, Colere, Borgo di Terzo, Oneta, Parzanica e Fuipiano Imagna per un totale di 37.366 abitanti. Oltre ai sindaci, si dovranno eleggere 120 consiglieri comunali

Quello all’orizzonte la prossima primavera sarà un test elettorale in versione mini, per la Bergamasca. Tra i 1.080 Comuni italiani chiamati alle urne tra maggio e giugno, di cui 541 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 539 a regioni a statuto speciale, quelli bergamaschi saranno infatti – salvo ribaltoni dell’ultima ora – soltanto 11, per un totale di 37.366 abitanti. Una tornata slim e con una particolarità, segno di tempi difficili sul fronte della vita amministrativa: cinque di questi 11 paesi sono attualmente retti da un commissario prefettizio.