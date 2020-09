Elezioni e referendum, tutte le novità Regole anti Covid e voto da casa

Si torna a votare su due giorni, anche per diluire i flussi. I seggi per le elezioni saranno infatti aperti sia domenica 20 dalle 7 alle 23 sia lunedì dalle 7 alle 15: sarà obbligatorio votare indossando la mascherina e rispettando le misure di distanziamento, igiene e prevenzione.

Il 20 e 21 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sul referendum costituzionale che propone il taglio del numero dei parlamentari. Si torna quindi a votare in due giornate separate, dalle 7 alle 23 di domenica 20 e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre, con l’obiettivo di evitare assembramenti nei seggi e ridurre al minimo il rischio contagi.

Negli stessi giorni si terranno le elezioni amministrative in 1.178 comuni: da Fuipiano a Sorisole, ad andare alle urne in Bergamasca saranno 13 paesi, tutti sotto i 15 mila abitanti, il 5% dei 243 comuni bergamaschi . Tredici paesi per un totale di 41.788 abitanti, mentre gli aventi diritto al voto sono 34.830, ripartiti in 43 sezioni . In corsa 26 aspiranti sindaci e 130 consiglieri a Sorisole, Valleve, Clusone, Almè, Gazzaniga, Cene, Cividate, Colere, Borgo di Terzo, Mezzoldo, Oneta, Parzanica e Fuipiano Imagna,