Elisa, la vita prende la rivincita Nasce in auto nella sua Lovere

In una società sempre più frettolosa, programmata e per certi aspetti artefatta, il miracolo della nascita di ogni bambino ci ricorda quanto la nostra vita sia naturalmente dipendente da ritmi e da tempi contro cui nessuna tecnologia e nessuna «procedura» potranno mai competere.

A Lovere la nascita di Elisa Gianotti, giusto due settimane fa, è arrivata proprio così: la piccola è nata sul sedile dell’auto mentre i genitori erano in viaggio per raggiungere l’ospedale. Lei, terza di tre sorelle, conferma che la vita non aspetta.