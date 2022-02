«Esami e visite: si torni a livelli pre Covid». Per tagliare le attese stanziati 84 milioni

Varata la delibera di Giunta in Regione Lombardia, il Piano prende il via il 1° aprile. Previste valutazioni trimestrali. Moratti: richiesta una produzione chirurgica e ambulatoriale del 110% rispetto a 2 anni fa. La metà dei fondi per i privati.

Il Covid, con due anni di pandemia che ha pesantemente intasato gli ospedali, ha causato, oltre ai lutti e alle sofferenze, anche un rallentamento dell’attività chirurgica, diagnostica e di prestazioni specialistiche in tutta la Lombardia. E quindi l’allungarsi delle liste d’attesa. La Regione corre ai ripari : è di qualche settimana fa la delibera di Giunta che introduce nuovi meccanismi di premialità e di penalizzazione per le strutture sanitarie per il rispetto dei tempi massimi per l’erogazione di prestazioni, a partire dall’area oncologica; lunedì 21 febbraio, a rafforzare gli indirizzi regionali è arrivata la delibera di Giunta che stanzia, dal bilancio, «un importante investimento di 84 milioni di euro, per dare una risposta più immediata ai bisogni di cura». Questa la comunicazione data da Attilio Fontana, presidente della Regione: «Fin dal mio insediamento ho ritenuto fondamentale accorciare le liste d’attesa – ha aggiunto –. Avevo iniziato prima della pandemia, nel 2019, a mettere in campo azioni per ridurre i tempi chiedendo ad esempio alle strutture private di concentrarsi maggiormente sulle prestazioni più richieste. Il Covid ci ha costretto a interrompere il percorso».

Trimestri a confronto