Eurospin apre a Seriate

Al via la ricerca di personale

Il Piano attuativo è stato approvato nel 2017, adesso è arrivato al dunque e prossimamente aprirà a Seriate, in via Nazionale, un nuovo supermercato della catena Eurospin: i lavori sono in corso e l’azienda conta di inaugurare il punto vendita a dicembre. Per aprire, serve personale.