Farmacie ancora nel mirino, secondo colpo a Romano

Potrebbero essere gli stessi ladri entrati in azione la mezzanotte di lunedì nella farmacia privata Torcicoda di Romano , ad avere assaltato sei ore più tardi anche il punto farmaceutico comunale di via Marconi, dal quale si sono portati via mille euro per lo più in monete. Due farmacie, dunque, prese di mira dai ladri scassinatori nello spazio di poco tempo, con un bottino più corposo nella seconda incursione, mentre nella prima avevano prelevato 200 euro e uno smartphone aziendale.

Il colpo alla «Farmacia comunale 2» di via Marconi è stato messo a segno poco prima delle sei di martedì, quando è scattato l’allarme, collegato anche con i cellulari del direttore e due dipendenti. Il sistema sonoro è entrato in azione non appena è stata varcata la soglia dal ladro, giunto sul posto con altri due o tre complici.