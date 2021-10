Festival del pastoralismo: a spasso per la città con pastori e pecore

Il Festival del pastoralismo, giunto quest’anno alla settima edizione, regala sempre grandi emozioni e, allo stesso tempo, permette di compiere un tuffo nel passato e nella storia. Il gregge è arrivato da Villa di Serio, ha percorso via Baioni, piazzale Oberdan, San Tomaso, via Pignolo, Porta Sant Agostino, viale delle Mura, Colle Aperto, via Beltrami, via Castagneta e Valmarina. Un vero e proprio spettacolo della natura.

Ieri mattina all’ex monastero di Valmarina, il complesso immerso nel verde del Parco dei Colli a due passi dal centro città, si respirava un’aria d’altri tempi. In mattinata è arrivato il gregge di pecore, accompagnato da pastori e zampognari. Un’atmosfera unica ed emozionante per quanti hanno avuto la fortuna di assistere all’appuntamento, organizzato all’interno del palinsesto «Agricultura e diritto al cibo».