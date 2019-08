Finanziamenti, vacanze «a rate» Un prestito su tre è chiesto da under 30

Chiedere un prestito per andare in vacanza non è più tabù. Anche per i bergamaschi che, secondo uno studio di Facile.it, per questa stagione estiva hanno chiesto un importo medio di finanziamento pari a 5.851 euro. Pochi? Tanti? Dipende dalle abitudini. Certo è, che la cifra supera del 10% la media nazionale, calcolata in 5.291 euro. Si tratta soprattutto di giovani under 30, ai quali fa capo quasi una domanda di prestito vacanze su tre.