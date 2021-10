Focolaio a Monterosso: in quarantena 4 classi della scuola primaria

Dopo la materna di Zanica, c’è un altro focolaio scolastico alla primaria «Papa Giovanni» del Monterosso. La situazione nelle scuole è uno degli aspetti tenuti costantemente sotto controllo da Ats, che sta monitorando anche l’eventuale comparsa nella nostra provincia della sottovariante «Delta plus». Per il momento sul nostro territorio questa non c’è. «Per il momento», appunto, perché l’attenzione è alta e alcuni campioni interessanti sono in fase di sequenziamento nei laboratori di riferimento per l’Ats di Bergamo . La «Delta plus», sottovariante della più nota Delta che ha già animato l’onda estiva dei contagi, è l’osservata speciale degli ultimi giorni, prima all’estero e ormai anche in Italia (a Brescia è già stata isolata): «Per il momento non abbiamo conferme sulla presenza della “Delta plus” in provincia di Bergamo – spiega Lucia Antonioli, direttore del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats –, ma stiamo chiedendo di sequenziare alcuni tamponi con variante Delta, per capire se si tratta della sottovariante».

In particolare sono tenuti sotto stretta osservazione i focolai, che sono prevalentemente focolai scolastici, e dopo quello nella scuola materna di Zanica ora la lente si è posata su «un focolaio in una scuola primaria della città», aggiunge Antonioli.