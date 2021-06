Fondazione della Comunità Bergamasca: 730 mila euro per sociale, cultura e ambiente

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Bergamasca si è riunito martedì 8 giugno e ha deliberato gli esiti dei primi cinque bandi territoriali 2021 corrispondenti ad altrettante aree di intervento: Sociale e socio-sanitario, Tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico, Attività culturali, Promozione della lettura e Ambiente, per un finanziamento complessivo di 730 mila euro per 122 progetti. Il 27% delle erogazioni interessa l’area sociale (200 mila euro per 28 progetti), il 70% l’area culturale (200 mila euro per 27 progetti relativi alla valorizzazione e restauro di beni storico-artistici; 211 mila euro per 47 progetti relativi a eventi ed attività culturali; 100 mila euro per 9 progetti di promozione della lettura) e il restante l’area ambientale (30 mila euro per 11 progetti di educazione ambientale). I beneficiari sono enti del terzo settore e organizzazioni senza scopo di lucro, oltre che istituzioni ecclesiastiche parrocchiali della provincia di Bergamo. Tutte le azioni previste dai progetti finanziati devono essere realizzabili anche in presenza delle normative di contenimento della pandemia da Covid-19. Si tratta dei primi progetti finanziati dalla nuova governance della Fondazione della Comunità Bergamasca guidata dal presidente Osvaldo Ranica, affiancato da due vicepresidenti (Simona Bonaldi e Giuseppe Guerini) e da un comitato esecutivo (Alberto Barcella, Gianpietro Benigni, don Mario Carminati, Maurizio Meloni, Armando Santus).