Foppolo trova la quadra, ok al gestore Dentella: «Si apre il 21 dicembre»

Fumata bianca. Nella mattinata di ieri è arrivata la tanto attesa assegnazione della gestione del comprensorio sciistico di Foppolo-Carona per la stagione sciistica 2019-2020. Ad aggiudicarsi gli impianti è la Sviluppo Monte Poieto di Stefano Dentella, che già gestisce gli impianti di Torcola Vaga a Piazzatorre e di Aviatico, mettendo così il punto definitivo, almeno per quest’anno, a una vicenda diventata complicata e con qualche intoppo anche in dirittura d’arrivo.