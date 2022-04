Fuga dall’Ucraina, Dariia nasce a Bergamo. «Dopo tanto dolore, piangiamo di gioia»

Sono lacrime anche queste, come quelle che da oltre un mese solcano il viso. «Ma adesso, dopo tanto dolore, piangiamo di gioia». Iaroslava lo dice con voce tenue, sorridendo di una felicità che si legge negli occhi, oltre la mascherina. È appena diventata nonna, e con riservata dolcezza racconta – letteralmente – di una nuova vita. Quel miracolo che quotidianamente si compie in ogni ospedale, qui al «Papa Giovanni» consegna anche un sorriso che spegne – almeno per un attimo – la tragedia della guerra. Venerdì alle 9,46 ha visto la luce Dariia, splendida bimba di quattro chili: poco più di un mese fa era ancora nel pancione della sua mamma Zoriana, 34enne parrucchiera che dall’Ucraina è partita in cerca di riparo. Lo ha trovato appunto a Bergamo, dove vive la suocera Iaroslava: in Ucraina Zoriana ha lasciato il marito Marco, figlio di Iaroslava, 42enne informatico che attende l’eventuale chiamata alle armi.